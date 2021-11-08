Песков: сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждалось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сбоя в работе портала «Госуслуг» оценил вероятность сокращения сроков действия QR-кодов.

«Нет, ничего на этот счет (о сокращении сроков действия QR-кодов. — примечание «Газеты.Ru») не слышали, информацией не располагаем <...> На этот счет ничего не обсуждали», — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что портал «Госуслуг» находится в процессе совершенствования.

«Госуслуги в постоянном процессе совершенствования, это положительный процесс, но сбои бывают и ничего страшного в этом нет», — отметил Песков.

Утром 8 ноября, в то же время, когда был утвержден новый образец сертификатов о прохождении вакцинации, на портале «Госуслуги» привитым от COVID-19 пользователям сократили срок действия документа с 12 месяцев до полугода. У тех, кто привился более полугода назад, QR-код аннулировался.

Власти объяснили произошедшее техническими работами на «Госуслугах» и подтвердили, что решения относительно срока действия сертификатов не принималось — они по-прежнему активны год. Подробности — в материале «Газеты.Ru».