Жители Актау пока не обращались в больницу после взрыва кафе, сообщил журналистам представитель МЧС по Казахстану. Видео опубликовано в Instagram местного жителя Азамата Сарсенбаева.

По его словам, 7 ноября в 19.25 поступила информация о взрыве с частичным обрушением здания. В данный момент проводится расчистка завалов обрушившегося кафе.

В разговоре с сотрудниками МЧС хозяин заведения заявил, что людей в здании не было. Радиус взрыва составил 200 кв. м, добавил представитель ведомства. В больницы никто из жителей пока не обращался.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в кафе в городе Актау на юго-западе Казахстана, здание полностью разрушено.

Как сообщили в МЧС, взрыв произошел вечером 7 ноября в двухэтажном кафе «Аянат», пострадали также прилегающие территории. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось в 29-м микрорайоне, у рынка «Сак базар».

Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.