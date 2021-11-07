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Взрыв кафе в Казахстане попал на видео

Взрыв произошел в кафе в городе Актау на юго-западе Казахстана, здание полностью разрушено. Об этом сообщает портал «Лада. Новости города Актау».

Как сообщили в МЧС, взрыв произошел вечером 7 ноября в двухэтажном кафе «Аянат», пострадали также прилегающие территории. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось в 29-м микрорайоне, у рынка «Сак базар».

«7 ноября в 22.25 (19.25 мск) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау, по адресу микрорайон 29 А при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв», — подтвердили ТАСС в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли в результате выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана.

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