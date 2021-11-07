В Ленобласти мужчина принял пенсионерку за нечисть и отрубил ей голову топором

В Приозерском районе Ленобласти на одной из дач было обнаружено тело 64-летней женщины без головы. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на управление СК по региону.

Тело убитой нашли на территории садоводства «Клен». На месте задержали мужчину, который является соседом погибшей.

«По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков у подозреваемого и потерпевшей произошел конфликт, и мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела», — сообщили в ведомстве.

По данным источников в правоохранительных органах, подозреваемый ударил жертву ножом в шею, а потом отрубил топором голову. После задержания он рассказывал, что якобы боролся то ли с зомби, то ли с вампирами. В полиции отметили, что мужчина, вероятно, употреблял алкоголь не первый день подряд.

Ранее стало известно, что собаковод с топором изрубил двух мужчин в Екатеринбурге. Как рассказал приятель потерпевших, когда произошло нападение, друзья были выпившие и ожидали на улице такси, чтобы вернуться домой.