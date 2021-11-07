В посольстве Германии рассказали о выдаче виз россиянам

Германия не планирует возобновлять оформление гражданам России виз для всех целей поездок, сообщает РИА «Новости».

«Рекомендации, принятые Советом государств ЕС в связи с пандемией коронавируса, остаются в силе. И в настоящее время не предвидится, когда мы сможем снова выдавать визы для всех целей поездок [россиянам]», — сказали в посольстве ФРГ в России, комментируя информацию об увеличении числа авиарейсов между РФ и Германией с 9 ноября.

Уточняется, что с началом зимнего расписания авиакомпания Lufthansa теперь также летает чаще, чем раньше: теперь есть рейсы из Москвы в Мюнхен четыре раза в неделю, уточнили в посольстве.

Ранее стало известно, что с 9 ноября Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией, но правила въезда не изменятся. В настоящее время въезд из России в Австрию возможен в том числе и по туристической визе. Однако тем, кто прибывает в Австрию без сертификата о вакцинации от коронавируса одним из одобренных европейским регулятором или ВОЗ препаратом, придется выдержать десятидневный карантин, который можно завершить досрочно в случае получения отрицательного результата теста на шестой день по прибытии.