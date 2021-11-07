В России COVID-19 подтвердился еще у 39 165 человек

В России выявили 39 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 26 806 человек, умерли 1 179.

Наибольшее число зафиксированных случаев заражения оказалось в Москве (4 975), Московской области (3 297), Петербурге (2 551), Самарской (1 695) и Воронежской (796) областях.

За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 8 795 095 жителей России, вылечились 7 561 978, скончались 246 814.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России дети все чаще заболевают коронавирусом. Он также сообщил, что вскоре будет доступна новая форма вакцины от коронавируса и призвал обеспечить «защиту ребенка».