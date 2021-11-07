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МВД Ирака назвало покушение на премьер-министра терактом

МВД Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми терактом, сообщает агентство INA.

По данным ведомства, нападение было совершено с использованием трех беспилотников, два из них были уничтожены. Другие подробности пока не сообщаются.

В ночь с 6 на 7 ноября по резиденции аль-Казыми выпустил ракету беспилотник. Изначально целью летательного аппарата была машина премьера, однако его перехватили сотрудники спецслужб. По предварительным данным, в результате покушения пострадали десять охранников аль-Казыми. Премьер получил легкие ранения и позже заявил, что с ним «все в порядке».

Госдеп США осудил нападение на резиденцию премьера Ирака и предложил властям страны помощь в расследовании покушения.

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в свою очередь заявил, что атака беспилотника на резиденцию аль-Каземи является подстрекательством к мятежу и связано с с зарубежными аналитическими центрами.

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