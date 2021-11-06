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Перевозчики в Татарстане не знают, как проверять QR-коды у пассажиров

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Председатель Ассоциации АТП Республики Татарстан Сергей Темляков заявил, что не знает, каким образом перевозчики будут проверять наличие у пассажиров QR-кодов, так как никакого плана действий власти не разработали. Об этом сообщает «АиФ-Казань».

«Кто будет проверять QR–коды? Должен ли это делать кондуктор или к нему будет прикреплен сотрудник министерства транспорта Татарстана? Как должна проходить проверка – при входе в автобус или уже по ходу движения?» — задается вопросами Темляков.

Он отметил, что проверками должны заниматься сотрудники полиции, а не кондукторы.

«Непонятно и как быть пассажирам, у кого нет QR-кода? Прививку сделали, переболели, а код на госуслугах так и не пришел. Таких случаев немало», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана намерены через две недели приостановить действие транспортных карт для граждан старше 60 лет и ввести для них систему QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Рустама Минниханова.

Пользоваться общественным транспортом жители старше 60 лет смогут в случае прохождения вакцинации. Исключение составят пассажиры с медотводом. Через две недели также планируется ввести систему QR-кодов для лиц старше 18 лет. Причиной введения данных мер Минниханов назвал многочисленные нарушения масочного режима.

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