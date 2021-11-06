Россиянам рассказали о вреде витамина K

Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что злоупотребление витамином К может привести к опасным проблемам с сосудами, спровоцировать тромбоз и тромбофлебит. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам эндокринолога, среди некоторых ее пациенток, которые столкнулись с такой проблемой, была выявлена предрасположенность к заболеваниям. Ситуацию усугубил прием витамина K.

«Витамин К вырабатывается в нашем собственном организме, и его тотальный дефицит может возникнуть только при полной резекции (удалении) толстого кишечника. То есть это маловероятное событие», — рассказала Павлова.

Она подчеркнула, что мужчинам также не следует злоупотреблять витамином К. Его следует употреблять в случае, если врач заранее убедился, что у пациента нет предрасположенности к развитию проблем с сосудами и провел для этого генетическое исследование.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что при непереносимости витамина D его можно получить с помощью всевозможных косметологических процедур.