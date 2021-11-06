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В Госдуме рассказали об изменении льгот для семей с детьми

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что депутаты готовят дорожную карту по социальной помощи россиянам, значит, многодетные и неполные семьи ждут изменения в части поддержки граждан. Об этом сообщает URA.RU.

По ее словам, сейчас неполные семьи с детьми от 7 до 17 лет могут рассчитывать на меры соцподдержки, как и семьи, в которых второй родитель не выплачивает алименты. Бессараб утверждает, что текущая ситуация изменится. Обе категории семей в будущем смогут рассчитывать на большую поддержку государства.

«Особые меры поддержки будут распространяться на многодетные семьи. Сейчас у них помимо материнского капитала есть другие социальные льготы, предусмотренные на сегодняшний день фактически всеми нормами законодательства — и семейным, и трудовым законодательством, и отдельными нормами права. Я думаю, что по этой категории граждан мы, наконец, получим единый закон на всей территории РФ», — рассказала Бессараб.

Она подчеркнула, что несмотря на изменения, все текущие льготы для некоторых категорий россиян будут сохранены, а в ближайшем времени пенсии и материнский капитал будут проиндексированы и вырастут.

Ранее стало известно, что правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми, которая предполагает дополнительную помощь малообеспеченным россиянам.

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