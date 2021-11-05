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В США составили портрет типичного антипрививочника

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Ученые из Городского университета Нью-Йорка и Университета Барселоны выяснили, что каждый пятый американец не хочет вакцинироваться от COVID-19 из-за сомнений в эффективности и безопасности вакцины. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Более 6 тыс. жителей Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Далласа приняли участие в опросе — среди них были как привитые, так и планирующие вакцинироваться, а также те, кто отказался от прививки. Выяснилось, что более 20% не уверены в безопасности препаратов, а также не думают, что коронавирус настолько опасен. Чаще всего такого мнения придерживались люди с низким доходом, работающие вне дома или сторонники консервативных политических взглядов.

При этом респонденты, которые переболели коронавирусом или имеют заразившихся родственников, чаще всего выступали за вакцинацию. От 82 до 90% из них согласились с тем, что COVID-19 действительно опасен. А 72-85% заявили, что доверяют разработчикам вакцин.

Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что государство не должно выделять средства на лечение непривитых граждан от коронавируса. Он поддержал введение во всех регионах России принудительной вакцинации от COVID-19.

Он также пересказал разговор с врачом из Казани, который пожаловался, что люди отказываются от вакцинации. По словам Макаревича, медик поделился с ним идеей не лечить антипрививочников бесплатно.

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