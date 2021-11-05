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Одна из девушек, целовавшихся на фоне Вечного огня в Москве, извинилась

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bazabazon/Telegram

Одна из участниц съемки у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, возмутившей общественность, принесла извинения за свой поступок. Об этом сообщается в Instagram-профиле модели Алены Ефремовой.

«Прошу принять мои искренние извинения за видео, созданное три года назад. Оно было снято без цели оскорбления и осквернения, не подразумевалось никакой уничижительной интерпретации», — написала девушка.

Сейчас участница скандальной съемки пытается связаться с девушкой, которая появилась на одном с ней видео.

В дальнейшем модели намерены записать совместное обращение по поводу съемки в центре Москвы.

До этого в социальных сетях приобрел популярность ролик, на котором две девушки целуются на фоне кремлевской стены. Предположительно, на видео запечатлены Анна Михеева (более известная как рэперша Хофманита) и Алена Ефремова (которую в 2020 году избил стример Андрей Бурим).

Также СК начал поиски автора видео с девушками, целующимися на фоне Вечного огня в столице.

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