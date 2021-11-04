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ВОЗ: к февралю в Европе может умереть от COVID-19 еще полмиллиона человек

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Fabrizio Bensch/Reuters

Без вакцинации и соблюдения мер эпидемиологической безопасности к февралю 2022 года в Европе от COVID-19 могут умереть около полумиллиона жителей европейского региона. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19», — сказал представитель ВОЗ.

При этом, по его словам, 43 страны региона столкнутся с нехваткой коек в больницах. Клюге отметил, что 95-процентный охват населения медицинскими масками может помочь «спасти 188 тысяч человек или полмиллиона тех, кто мог бы погибнуть от вируса к февралю следующего года».

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что организацию беспокоит ситуация в регионе. Так, за последние недели в 57 европейских государствах на 55% выросло количество случаев заражений во всех возрастных группах. Он пояснил, что новые случае связаны с «дельта»-штаммом коронавируса.

Поэтому ВОЗ поддержала решение 23 стран ужесточить меры борьбы с распространением коронавируса, а действия семи государств, снявших ограничения, вызвало у организации беспокойство.

Накануне в организации сообщили, что за минувшую неделю свыше 3 млн человек в мире заразились коронавирусом и более 50 тыс. умерли. Почти 60% новых заражений приходится на Европу — там зарегистрировали 6% прироста заболеваемости. На американском континенте рост составил 3%, в Западно-Тихоокеанском регионе — 2%. Вместе с тем организация зафиксировала снижение заражений на 12% в Восточном Средиземноморье и на 9% в Африке.

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