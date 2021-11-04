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В Петербурге отпустили блогеров, надевших варежки на бронзовых коней

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В центре Санкт-Петербурга группа блогеров устроила перформанс, надев на руки скульптур Аничкова моста красные новогодние варежки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В скором времени мужчины, участвовавшие в данной акции, были задержаны.

«Трое задержанных после профилактической беседы были отпущены домой», — добавили представители ведомства.

Наряд появился у скульптур, находящихся на Аничковом мосту и перед Центральным выставочным залом «Манеж». Цель акции, проводимой мужчинами, не уточняется.

В городском комитете по культуре сказали, что не имеют ничего против таких акций, если они заранее согласованы.

В пресс-службе также уточнили, что без специалистов любое вмешательство могло привести к повреждениям. Был риск повреждения скульптур, так как блогер забирались на них.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали вандала, осквернившего фигуры ангелов на кладбище.

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