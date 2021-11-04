Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Глава города напомнил, что этот праздник тесно связан с историей России. В сложные времена российский народ объединялся и вместе боролся с любыми трудностями, подчеркнул градоначальник.

«И сейчас, когда мы боремся с общей бедой — коронавирусом, нам снова нужно действовать сообща. Помогать и поддерживать друг друга, с оптимизмом смотреть в будущее. Желаю всем здоровья, благополучия и добра!» — написал Собянин.

Праздник День народного единства был учрежден в 2005 году. С тех пор этот день официально является выходным.

Праздник посвящен определенным историческим событиям, а именно тому, как в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским (памятник им стоит возле храма Василия Блаженного на Красной площади) освободило Москву от польских оккупантов.

По данным опроса Фонда «Общественное мнение», около 67% россиян считают важным празднование Дня народного единства. Большинство респондентов поддерживает именно дату годовщины освобождения Москвы от польско-литовских войск 4 ноября.