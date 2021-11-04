В России отмечают День народного единства

4 ноября в России празднуют День народного единства. Об этом сообщает ТАСС.

Этот праздник был учрежден в 2005 году, с тех пор этот день официально является выходным.

Праздник посвящен исторической дате. А именно тому, как в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским (памятник им стоит возле храма Василия Блаженного на Красной площади) освободило Москву от польских оккупантов.

Одно из объяснений названия праздника также содержится в пояснительной записке к вводящему его закону. Там указано, что ополченцы «продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

По данным опроса Фонда «Общественное мнение», около 67% россиян считают важным празднование Дня народного единства. Большинство респондентов поддерживает именно дату годовщины освобождения Москвы от польско-литовских войск 4 ноября.

Ранее сообщалось, что в честь Дня народного единства водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 4, 5 и 6 ноября.