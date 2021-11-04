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Экономист рассказал, как не потратить все деньги за нерабочие дни

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Экономист и предприниматель, основатель общественного движения «Аврора» Пётр Заборцев дал три совета, как сэкономить средства во время локдауна. Об этом он рассказал изданию Life.ru.

«Во-первых, сейчас ехать в отпуск, вероятнее всего, не стоит. Поскольку эти нерабочие дни выпали ещё и на праздники, то желающих будет много. Цены будут высокими, а многие развлечения будут недоступны в связи с локдауном», — сказал Заборцев.

Экономист советует съездить лишь один раз за покупками продуктов на весь период нерабочих дней, чтобы не оставить лишние средства в магазине.

Также эксперт рекомендует сделать инвестиции в себя и свою семью. По его словам, свободное время стоит потратить на профессиональную книгу, общение по телефону и видеосвязи с коллегами, с которыми давно хотели пообщаться. «Сядьте и основательно подумайте о своих профессиональных целях, задачах и перспективах», — сказал Заборцев.

Он добавил, что локдаун — не время для уныния, а удобный период, чтобы подумать и подготовиться к будущим свершениям.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что отложенная для хранения дома сумма денег должна составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.

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