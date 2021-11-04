Разбившийся под Иркутском Ан-12 не прошел противогололедную обработку при вылете с Чукотки

Представитель авиаузла заявил, что самолет Ан-12, разбившийся под Иркутском, не проходил противогололедную обработку при вылете с Чукотки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас самолеты не проходят противогололедную обработку, потому что у нас лед не образуется: минусовые температуры, нет этих перепадов температур. Вылетел нормально, нормально с ним все было», — заявил представитель.

Он уточнил, что техническое состояние самолета было проверено перед вылетом.

3 ноября самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Он доставлял продукты на Чукотку.

По данным источника, знакомого с ходом расследования, ледяной дождь спровоцировал падение самолета Ан-12 под Иркутском.

Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета. Также наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла.