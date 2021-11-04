В разбившемся Ан-12 под Иркутском могли находиться еще два человека

Представитель авиаузла сообщил РИА Новости, что на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 должны были быть не семь, а девять человек. По его словам, в самолете также был генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» .

Это были сопровождающие от компании, которые привезли груз.

«Должно быть девять человек - семь (человек) экипаж и двое сопровождающих», - сообщил собеседник журналистам. Он также уточнил, вылет сопровождающих уже» проверяли по камерам».

«Может быть, они в Якутске вышли? Тоже пока никто не знает об этом, но (с Чукотки) они вылетели (этим бортом)», — указал представитель авиаузла.

В среду самолет, который следовал из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».

Ледяной дождь спровоцировал падение самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом журналистам сообщил источник, знакомого с ходом расследования. «Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — рассказал собеседник.

Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета. Также наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла.