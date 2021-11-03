Дети в Тверской области заживо сожгли трех человек

Подростки рассказали на допросе, как случайно сожгли трех человек в Тверской области, сообщает портал Life.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По версии следователей, двое несовершеннолетних 1 ноября гуляли в городе Конаково рядом с заброшенным зданием и не знали, что в нем кто-то есть. Один из них захотел разжечь костер и предложил сделать это в помещении на первом этаже из-за ветра.

«Организатором поджога был 13-летний мальчик — он взял дома зажигалку и дезодорант. Коробки они с 11-летним приятелем нашли вместе. Дезодорант взяли для того, чтобы поджечь мокрую коробку», — сказал с собеседник портала.

Следователям школьники объяснили, что не знали о присутствии в доме других людей и никого убивать не собирались.

По словам источника издания, школьники были в шоковом состоянии когда приехали пожарные. Им старший из детей признался, что он поджег дом и что они с другом собирались потушить его, но их спугнул прохожий.

В СК по Тверской области сообщили, что по факту обнаружения тел троих погибших без определенного места жительства в сгоревшем доме было возбуждено дело об «убийстве, совершённом с особой жестокостью» по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее жителю Ижевска вынесли приговор за поджог автомобиля в отместку за укус собаки.