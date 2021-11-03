Два лабрадора спасли хозяина, потерявшего сознание на прогулке

Пенсионеру из Англии стало плохо во время прогулки с двумя собаками, но питомцы не растерялись и спасли своего хозяина, пишет издание HuffPost.

По информации СМИ, 71-летний мужчина внезапно потерял сознание и упал на дорогу, на которой кроме него и лабрадоров никого не было. Увидев, что хозяину плохо, собаки начали действовать. Один питомец убежал звать подмогу, пока второй охранял мужчину.

Убежавший на поиски пес нашел женщину, возвращавшуюся домой. Собака начала лаять и отбегать в сторону — проходившая мимо британка поняла, что животное хочет ей что-то показать. Она проследовала за ним, увидела лежащего пенсионера и вызвала скорую.

Владелец собак пришел в сознание до прибытия врачей, но медики все равно отвезли его в больницу на обследование.

«Большое спасибо проходящей мимо женщинам и удивительным собакам», — заключили доктора.

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