Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боец Ковингтон о Чимаеве: этот парень хотел закончить карьеру из-за простуды 23:52
Нутрициолог Маркова рассказала о полезном продукте для людей со слабым сердцем 23:52
Премьер-министр Молдавии назвала переговоры с «Газпромом» жестокой игрой... 23:40
В Молдавии планируют изменить закон, чтобы не остаться без газа 23:39
«Интерфакс»: ледяной дождь спровоцировал крушение... 23:27
Правительство РФ рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива 23:18
Экс-теннисист Кафельников о «Спартаке»: у меня ко всей команде... 23:17
В Киеве заявили, что не намерены просить Россию возобновлять поставки угля 23:11
Дети в Тверской области заживо сожгли трех человек 23:09
Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света 23:02

Два лабрадора спасли хозяина, потерявшего сознание на прогулке

close
100%
keswickmrt/Instagram

Пенсионеру из Англии стало плохо во время прогулки с двумя собаками, но питомцы не растерялись и спасли своего хозяина, пишет издание HuffPost.

По информации СМИ, 71-летний мужчина внезапно потерял сознание и упал на дорогу, на которой кроме него и лабрадоров никого не было. Увидев, что хозяину плохо, собаки начали действовать. Один питомец убежал звать подмогу, пока второй охранял мужчину.

Убежавший на поиски пес нашел женщину, возвращавшуюся домой. Собака начала лаять и отбегать в сторону — проходившая мимо британка поняла, что животное хочет ей что-то показать. Она проследовала за ним, увидела лежащего пенсионера и вызвала скорую.

Владелец собак пришел в сознание до прибытия врачей, но медики все равно отвезли его в больницу на обследование.

«Большое спасибо проходящей мимо женщинам и удивительным собакам», — заключили доктора.

Ранее в Якутии черный кот по кличке Вася спас своих хозяев от медведя, вышедшего к людям из леса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть