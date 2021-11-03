Интерфакс: пять человек выжили при крушении самолета Ан-12 под Иркутском

Пять человек, по предварительным данным, выжили после крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

При этом ТАСС со ссылкой на источник утверждает, что погибли все находящиеся на борту самолета люди.

Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА «Новости», что спасатели установили место падения Ан-12 и прибыли на место. Сообщается, что происходит загорание судна.

Самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени, заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Спасатели прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания.

По данным Telergam-канала Baza, на борту Ан-12 находились только члены экипажа. В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, на борту воздушного судна могли находиться восемь человек.