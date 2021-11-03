Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Речь идет о внесении изменений в два федеральных закона: «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые предусматривают обязательную геномную регистрацию иностранцев, получающих разрешение на работу в РФ, уточнила Петренко.

Данные предложения связаны с ростом количества преступлений, совершенных трудовыми мигрантами, уточнили в СК. Так, за шесть месяцев 2020 года было расследовано более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года их количество выросло и составило почти 19 тыс., рассказала Петренко. При этом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, резюмировала официальный представитель СК.

Ранее сообщалось, что у прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные. Исключения составят высококвалифицированные специалисты и работники иностранных компаний.