Вильфанд предупредил москвичей о возвращении дождей

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что небольшие дожди в столице прогнозируются вечером 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам метеоспециалиста, дожди ждут горожан и в четверг, 4 ноября и пятницу, 5 ноября. В эти дни столбики термометров москвичей покажут больше +10 градусов.

«В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», — уточнил Вильфанд.

Синоптик добавил, что облачный характер погоды будет сохранен в течение следующих двух дней.

Несмотря на дожди, температура воздуха, как подчеркнул Вильфанд, будет аномально теплой. В четверг воздух прогреется до +12 градусов, а пятницу — до +13 градусов.

Ранее Вильфанд объяснил происхождение тумана в Москве.

Также сообщалось, что аномальное тепло сохранится в Москве минимум до 10 ноября.