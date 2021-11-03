В Москву из Нижнего Новгорода вылетели более 30 задержанных рейсов

Более 30 задержанных рейсов вылетели из Нижнего Новгорода в Москву. Самолеты продолжают вылетать в столицу, сообщают «Известия».

«По данным оперштаба, который занимается вопросами дальнейшей перевозки пассажиров, на среду, 3 ноября, 34 рейса уже улетели, еще несколько, как ожидается, вылетят позднее», — уточняет издание.

Ранее сообщалось, что пассажиров, направлявшихся из Якутска в Москву, около семи часов держали запертыми в самолете в Нижнем Новгороде.

Москву в ночь на 2 ноября окутал густой туман. Видимость во многих районах упала до десятков метров, а московские аэропорты отменили более 200 авиарейсов. По прогнозам синоптиков, после так называемого «радиационного» тумана, накрывшего столицу и Подмосковье, в столичный регион придет потепление.

Экстренные и метеорологические службы обращают внимание, что это естественное метеорологическое явление, которое не имеет отношения к запаху гари и дыму в некоторых населенных пунктах.