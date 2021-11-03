Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Фигуристка Хромых описала Тутберидзе тремя словами 08:27
Вильфанд предупредил москвичей о возвращении дождей 08:25
Минобороны отправит в Подмосковье более 220 военных медиков для борьбы... 08:19
Новый премьер Норвегии выступил за добрососедские отношения с Россией 08:16
Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче... 08:12
В Кемеровской области из-за сигнала о задымлении эвакуированы 55 горняков 08:09
Матч «Спартак» — «Локомотив» может пройти в Химках 07:55
Полиция задержала в Астрахани сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева 07:54
Банки объяснили, с чем связан рост популярности семейной ипотеки в России 07:52
Директор МХАТа Кехман рассказал, в чем разница между Бузовой и Цискаридзе 07:51

В Москву из Нижнего Новгорода вылетели более 30 задержанных рейсов

close
100%
Depositphotos

Более 30 задержанных рейсов вылетели из Нижнего Новгорода в Москву. Самолеты продолжают вылетать в столицу, сообщают «Известия».

«По данным оперштаба, который занимается вопросами дальнейшей перевозки пассажиров, на среду, 3 ноября, 34 рейса уже улетели, еще несколько, как ожидается, вылетят позднее», — уточняет издание.

Ранее сообщалось, что пассажиров, направлявшихся из Якутска в Москву, около семи часов держали запертыми в самолете в Нижнем Новгороде.

Москву в ночь на 2 ноября окутал густой туман. Видимость во многих районах упала до десятков метров, а московские аэропорты отменили более 200 авиарейсов. По прогнозам синоптиков, после так называемого «радиационного» тумана, накрывшего столицу и Подмосковье, в столичный регион придет потепление.

Экстренные и метеорологические службы обращают внимание, что это естественное метеорологическое явление, которое не имеет отношения к запаху гари и дыму в некоторых населенных пунктах.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть