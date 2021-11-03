Байден назвал вакцинацию от COVID-19 детей младше 11 лет переломным моментом

Президент США Джо Байден назвал разрешение вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет «переломным» моментом в борьбе с пандемией, сообщает пресс-служба американского лидера.

«Для нашей страны это большой шаг вперед в борьбе с вирусом <...> Мы уже обеспечили достаточное количество вакцин для каждого ребенка в Америке, и в минувшие выходные мы начали процесс упаковки и отправки миллионов доз детских вакцин», — сказал президент США.

По его словам, вакцины для детей младшего возраста, уже начали поступать в тысячи населенных пунктов по всей стране.

«Программа будет расширяться в ближайшие дни и будет полностью запущена в течение недели с 8 ноября», — уточнил Байден.

Ранее министерство здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцинацию против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет препаратом, разработанным американским фармпроизводителем Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech. В управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов при этом заявили, что эффективность вакцины достигает 90,7%, а иммунный ответ на нее у детей от 5 до 11 лет сравним с результатами возрастной группы от 16 до 25 лет.

Позднее решение официально одобрил Центр по контролю за заболеваниями США.