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В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса на основе дрожжей

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Michael Probst/AP

В лабораториях польского Гданьска начались испытания украинской вакцины против коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Украина-24».

Вакцину планируют выпускать в виде таблеток или спрея. Это разработка ученых львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Украины. Белки для вакцины синтезируются в клетках дрожжей, рассказал глава института, академик Андрей Сибирный.

«Это наше ноу-хау. Белок — это полимер из аминокислот, а к боковым его группам еще могут быть прикреплены остатки различных сахаров», — добавил ученый.

Параллельно львовские ученые занятый разработкой инъекционной вакцины на основе очищенных белков вируса. Испытания уже идут на мышах.

Ранее на Украине был зарегистрирован новый пик суточной смертности от коронавируса.

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