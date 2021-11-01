До +12°С ожидается в Москве в понедельник 1 ноября, следует из данных Гидрометцентра России.

В начале недели москвичей ждет облачная погода, без осадков. В ночь на вторник, 2 ноября — облачно с прояснениями, по-прежнему без осадков. Атмосферное давление немного снизится и достигнет отметки в 750-754 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 88%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +10-12°С, Ветер — юго-западный, 3-8 м/c. В ночь на 2 ноября похолодает, возможно снижение температур до -2°С.

В Подмосковье днем — в диапазоне +9-13°С. В ночные часы возможно резкое похолодание до -4°С.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду в начале ноября.

В этом году россиянам также спрогнозировали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.