Нарколог прокомментировал инициативу Собчак продавать алкоголь только людям с дипломом

Врач-нарколог Руслан Исаев прокомментировал недавнее заявление телеведущей Ксении Собчак и заявил, что высшее образование никак не влияет на степень алкогольного опьянения. Об этом пишет ФАН.

Ранее Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием, потому что «то или иное средство, попадающее в организм человека, связано ещё с человеческим материалом». Она добавила, что имеющим высшее образование, можно также дать возможность легально покупать наркотики.

«Я думаю, что это заявление было эмоционально-юмористическое. Конечно, наличие высшего образования не решит проблему. Оно не является критерием тяжести зависимости или тяжести алкогольного опьянения, это комплекс причин, в том числе и генетических», — заявил врач.

По словам Исаева, много известных случаев с публичными лицами демонстрируют, что даже имея высшее образование, можно сесть за руль пьяным, дебоширить и попадать в крайне неприятные ситуации. Здесь врач привел пример Михаила Ефремова.

Врач также заявил, что предложение Собчак — пример сегрегации и дискриминации, и оно, вероятно, вызовет бурю недовольства.

Ранее Собчак выступила в защиту Моргенштерна после его скептических высказываний о Дне Победы.