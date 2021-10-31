В Химках курьер убил коллегу после спора в рабочем чате

В Москве 48-летний курьер Ozon Олег Кравец был зарезан после конфликта со своим коллегой, 42-летним Сергеем Евсиковым, сообщает Telegram-канал 112.

Сергей в свой выходной выпивал дома и спорил с незнакомым ему до этого дня Олегом в рабочем чате. Коллеги поссорились и решили выяснить отношения по-мужски около дома Евсикова. К этому моменту Сергей уже был сильно пьян и вышел к Олегу с ножом.

Курьеры устроили драку около подъезда, а Сергей решил ударить своего противника ножом в грудь. Кравец скончался от полученных травм до приезда врачей, а его убийца пошел домой.

Сообщается, что 42-летний Сергей Евсиков был задержан полицией. Он уже был судим за кражу и грабеж.

Ранее сообщалось, что двое мужчин устроили словесную перепалку с компанией подростков, а затем напали на школьников и избили их. При этом один из нападавших был одет в зеленую футболку Delivery Club. Как пояснил очевидец драки, мужчинам не понравился цвет волос одного из подростков.

В Delivery Club назвали действия курьера «отвратительными» и добавили, что этот человек больше не работает в компании.