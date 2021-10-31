Лидеры G20 договорились высадить триллион деревьев

Лидеры G20 по итогам саммита подписали декларацию о высадке одного триллиона деревьев на планете до 2030 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственный Дворец Киджи.

«Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты», — указано в документе.

Подписавшие документ стороны также призвали другие страны объединить усилия совместно с G20 для достижения этой глобальной цели, в том числе через проекты по климату с участием частного сектора и гражданского общества.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в Риме 30 — 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший саммит G20 не оправдал его ожиданий в плане борьбы с изменением климата.