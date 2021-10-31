Суд отпустил блогершу, раздевшуюся на фоне Исаакиевского собора, после извинений

Блогерша Ирина Волкова, которую задержали за публикацию видео в стрингах на фоне Исаакиевского собора, извинилась за свои действия. Об этом сообщает газета »Известия».

Девушка сказала, что «заигралась» в блогера и делала фотографии «без ума». Она добавила, что такое больше никогда не повторится, а все фотографии будут удалены. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения и отпустил Волкову. Прокуратура выразила протест в связи с этим решением.

Ранее сообщалось, что СК России по Петербургу завел уголовное дело в отношении девушки, которая оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора и выложила фото в сеть. По информации следователей, расследование ведется по ч.1 ст. 148 УК России «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

До этого Tаджикский блогер Руслан Бобиев разместил в социальных сетях провокационные снимки. На них молодой человек со своей девушкой, одетой в полицейскую форму, имитировал половой акт на фоне храма Василия Блаженного в Москве. 29 октября суд приговорил обоих к 10 месяцам колонии.