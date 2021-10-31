Полиция Москвы нашла отца брошенного в метро ребенка

Правоохранительные органы обнаружили отца найденного в московском метро ребенка и доставили его в полицию, теперь силовики ищут мать несовершеннолетнего. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы», — рассказали в ведомстве.

По словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время с ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и врачи. Если мать ребенка также окажется в состоянии алкогольного опьянения, то ребенка отправят в больницу.

В прокуратуре Москвы сообщили, что ведомство ведет проверку по факту произошедшего. Как предполагается, мужчина с ребенком вошел на станции метро «Строгино».

Ранее сообщалось, что в приморском Уссурийске женщина припарковала на железнодорожном переезде автомобиль, в котором находилась 12-летняя девочка, и ушла по своим делам.