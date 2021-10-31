Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Родственники принесли труп женщины к зданию администрации Тимашевска 20:35
Баскетболист Кантер: китайскому тирану Си Цзиньпину нельзя доверять проведение Олимпиады 20:32
На Земле началась магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце 20:22
Хорват Чилич стал победителем турнира по теннису в Санкт-Петербурге 20:17
Суд отпустил блогершу, раздевшуюся на фоне Исаакиевского собора, после извинений 20:01
«Осмотрели все туалеты в Луксоре»: россиянка рассказала об отравлении... 19:59
Романцев: после поражения от «Зенита» 1:7 я бы не выходил... 19:56
Директор владимирского «Торпедо» объяснил, почему фанатов «Динамо» поместили... 19:51
Генсек ООН Гутерриш разочарован итогами саммита G20 19:44
Посольство США в Киеве напугало «российскими фейками» в видео... 19:33

Полиция Москвы нашла отца брошенного в метро ребенка

close
100%
t.me/rian_ru

Правоохранительные органы обнаружили отца найденного в московском метро ребенка и доставили его в полицию, теперь силовики ищут мать несовершеннолетнего. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы», — рассказали в ведомстве.

По словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время с ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и врачи. Если мать ребенка также окажется в состоянии алкогольного опьянения, то ребенка отправят в больницу.

В прокуратуре Москвы сообщили, что ведомство ведет проверку по факту произошедшего. Как предполагается, мужчина с ребенком вошел на станции метро «Строгино».

Ранее сообщалось, что в приморском Уссурийске женщина припарковала на железнодорожном переезде автомобиль, в котором находилась 12-летняя девочка, и ушла по своим делам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть