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В Петербурге пьяный мужчина свесил сына-инвалида за ноги с 10-го этажа

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов поместили в изолятор мужчину, который свесил за ноги своего 10-летнего сына-инвалида с окна общежития на Софийской улице во Фрунзенском районе города, сообщает «Фонтанка».

Информацию о произошедшем вечером 30 октября силовикам передала 43-летняя жена подозреваемого. В тот вечер ее 46-летний супруг выпил и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил их сына за ноги и удерживал его над подоконником 10-го этажа. При этом ребенок с детства является инвалидом по зрению.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина возле подъезда бьет мальчика по голове, из-за чего тот падает. Затем в подъезде он ругается с женщиной, держащей мальчика на руках, при этом за нее прячется девочка. Далее житель Уфы сильно толкает девочку и пытается ударить ее ногой, хватает за волосы и с силой отталкивает, ребенок ударяется об угол стены и падает.

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