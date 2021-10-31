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Шестеро россиян выписаны из больницы после отравления в отеле в Хургаде

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Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

В Генконсульстве России в Хургаде заявили, что шестерых россиян, госпитализированных с симптомами отравления из отеля AMC Royal Hotel, уже выписали из больницы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Всего в госпиталь обратились 40 туристов, проживающих в отеле AMC Royal Hotel.

По словам пресс-атташе Генконсульства РФ в Хургаде Алексея Жиляева, остальных госпитализированных пострадавших выпишут «сегодня-завтра». Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.

При этом Жиляев уточнил, что отель закрыт «на неопределенный срок» и что «ведется расследование причин и поиск виновных».

Между тем ранее сообщалось, что после произошедшего санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть гостиницу на двое суток, а оставшихся туристов переселили в соседние отели. Однако также стало известно, что, несмотря на произошедшее, в отеле продолжается бронирование номеров.

У постояльцев отеля выявили одинаковые симптомы отравления, большинство госпитализированных — дети от двух лет. Постояльцев опросили полицейские. По предварительной информации, власти собираются возбудить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за нарушения санитарных норм.

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