В Красноярске нашли тело пропавшего месяц назад подростка

Тело пропавшего месяц назад подростка найдено в Красноярске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В пресс-службе уточнили, что 17-летний молодой человек ушел из общежития на ночную прогулку и не вернулся, заявление в полицию поступило от матери юноши 30 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В данный момент следователи проводят экспертизу для установления причины смерти подростка.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка погибла в селе Барановка Астраханской области. По данным канала, смерть ребенка не носит криминального характера. По предварительной информации, она случайно оступилась во время прогулки на берегу реки.

В данный момент следователи выясняют обстоятельства смерти девочки.

До этого сообщалось, что в лесу Владимирской области нашли десятилетнюю девочку, которую мать за день до этого увела в лес. Ребенка нашли живым утром 25 октября недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района. Рядом с девочкой обнаружили тело ее матери, которая умерла от переохлаждения.

Девочку госпитализировали в детскую больницу. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, отметили в ведомстве.