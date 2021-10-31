Моди заявил, что в 2022 году Индия произведет более 5 млрд доз вакцин от коронавируса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на сессии саммита Группы двадцати (G20) в Риме заявил, что в 2022 году Индия произведет более 5 млрд доз вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Индия всегда серьезно относилась к своим глобальным обязательствам. С трибуны G20 я хочу сегодня сказать вам всем, что Индия готовится выпустить более 5 млрд доз вакцины для всего мира в следующем году. Это обязательство Индии будет иметь большое значение для предотвращения глобального заражения коронавирусом. Следовательно, необходимо, чтобы индийские вакцины были признаны ВОЗ как можно скорее», — заявил Моди.

Индийский премьер напомнил, что вакцины, произведенные в Индии, поставляются в 150 стран мира.

«За короткий промежуток времени мы ввели в Индии более миллиарда доз вакцин. Контролируя инфекцию среди шестой части населения мира, Индия тоже внесла свой вклад в повышение глобальной безопасности и снизила шансы на дальнейшую мутацию вируса», — дополнил Моди.

Ранее в Индии более 1 млрд человек привились первой дозой вакцины от коронавируса.