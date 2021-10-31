Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыт за нарушение санитарных норм, при этом число отравившихся достигло 40 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

Египетская прокуратура постановила закрыть AMC Royal Hotel на неопределенный срок. Все проживающие в отеле туристы были расселены по другим гостиницам.

Ранее сообщалось, что власти Египта на 2 суток закрыли отель в Хургаде, где отравились российские туристы.

Среди госпитализированных есть дети. У отравившихся отмечается высокая температура и симптомы обезвоживания, медики уже поставили им инъекции и капельницы.

В настоящее время границы Египта для туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса путешественники могут попасть в страну без предварительных ПЦР-тестов в случае предоставления на границе сертификата о прохождении вакцинации. Сертификат о вакцинации должен иметь QR-код.