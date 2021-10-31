Власти Египта на 2 суток закрыли отель в Хургаде, где отравились российские туристы

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что Санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель, в котором произошло массовое отравление российских туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам», — рассказал Воропаев.

Ранее стало известно, что в Египте около 30 российских туристов попали в больницы с выраженными симптомами отравления.

Отравившихся вывезли из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. Среди госпитализированных есть дети. У отравившихся отмечается высокая температура и симптомы обезвоживания, медики уже поставили им инъекции и капельницы.

В настоящее время границы Египта для туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса путешественники могут попасть в страну без предварительных ПЦР-тестов в случае предоставления на границе сертификата о прохождении вакцинации. Сертификат о вакцинации должен иметь QR-код.