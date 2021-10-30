В Египте до 30 россиян госпитализированы с симптомами отравления

В Египте от 20 до 30 российских туристов попали в больницы с выраженными симптомами отравления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на родственника некоторых туристов.

Сообщается, что пострадавших забрали из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. Среди госпитализированных есть дети. У всех наблюдается высокая температура и симптомы обезвоживания, медики ставят им инъекции и капельницы.

«Произошло массовое отравление граждан РФ, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну –- после обеда, на скорой привезли в госпиталь», — рассказал россиянин.

Также удалось связаться с пострадавшими туристами. Одна из них заявила, что ей стало плохо на третий день пребывания в отеле — появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию, примерно через час за ней в отель приехала машина «скорой помощи».

«В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. », — рассказала женщина.

Комментарии диппредставительств по этому поводу пока отсутствуют.

Ранее россиянин устроил дебош на борту рейса Хургада — Москва.