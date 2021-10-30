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Глава Крыма Аксенов заявил, что скифское золото попадет в частную коллекцию Зеленского

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Efrem Lukatsky/AP

Возглавляющий Крым Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала НТВ, что если Нидерланды передадут скифское золото Украине, оно окажется в частной коллекции президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма», — сказал Аксенов.

Политик добавил, что практически все украинские президенты через черных археологов искали в Крыму артефакты.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что власти Украины должны отказаться от коллекции скифского золота. Только Крым может претендовать на эти артефакты, так как именно там были найдены экспонаты коллекции, отметила она.

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014 года, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма. Когда в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда.

Окружной суд Амстердама еще в 2016 году постановил, что коллекция должна быть передана Киеву.

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