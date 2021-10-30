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Блогер Анастасия Миронова обвинила охранника Эрмитажа в избиении

Модель и фитнес-тренер Анастасия Миронова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что в Эрмитаже не отреагировали на сторис блогера в Instagram об избиении ее спутника.

«Нам не аргументировали действия охранника. Сказали «это не наш сотрудник». Но у него бейдж Эрмитажа и он беспрепятственно прошел через выход внутрь и закрылся в кабинете. Потом он вдруг стал сотрудником, и его отправили извиниться», — рассказала она.

Миронова добавила, что после ее сторис в Instagram, где она отмечала аккаунт музея, представители Эрмитажа с ней не связались. По ее словам, они с молодым человеком подали заявление в полицию.

Ранее Миронова заявила в своем Instagram, что сотрудник «Эрмитажа» сломал нос сопровождавшего ее молодого человека. Как сообщал telegram-канал «Mash на Мойке», Миронова с молодым человеком замешкались у выхода, чтобы найти QR-код, но их начали выгонять из помещения. Когда они уже собирались выйти, охранник ударил парня по лицу, разбив ему нос.

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