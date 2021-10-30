Задержана девушка, раздевшаяся до трусов на фоне Исаакиевского собора в Петербурге

Работники полиции задержали девушку, которая разделась до трусов на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и выложила фото, видео в сеть. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Информацию о задержании предполагаемой участницы эротической съемки в центре города подтвердил начальник управления информации и общественных связей полиции Петербурга Вячеслав Степченко.

«Сотрудники полиции установили предполагаемую участницу видеосессии и передали ее в следственные органы для проведения процессуальных действий», — уточнил Степченко.

Съемка была летом, но однако фотографии начали распространяться в социальных сетях только накануне. Личность подозреваемой в участии в эротической фотосъемки не уточняется.

До этого таджикский блогер Руслан Бобиев разместил в соцсетях провокационные снимки. На них молодой человек со своей девушкой, одетой в полицейскую форму, имитировал половой акт на фоне храма Василия Блаженного в Москве. В скором времени 23-летнего Бобиева и его подругу задержали и составили в отношении них протоколы об административных правонарушениях. 29 октября суд приговорил обоих к 10 месяцам колонии.