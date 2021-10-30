Сыровар Олег Сирота объявил о разводе с женой

Российский фермер-сыровар, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота сообщил, что разводится с женой Пелагеей. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Instagram.

«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», — говорится в сообщении.

Кроме того, Сирота написал в посте, чтобы его не беспокоили и не звонили ему.

Пелагея Сирота на своей странице в Instagram также рассказала о расставании с мужем.

«Во избежание домыслов, сплетен, противоречивой информации и периодически возникающих к нам вопросов мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения», — написала она.

По ее словам, их история «как мужа и жены закончена».

Пара поженилась в 2010 году. В браке у них родилось четыре ребенка — три дочери и сын.

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