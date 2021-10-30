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Врачи предупредили о быстром поражении легких после первых симптомов Covid-19

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Антон Вергун/РИА «Новости»

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков сообщил, через сколько дней после первых симптомов может начаться развитие тяжелой формы коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, при наихудшем варианте с момента появления первых симптомов до тяжелого поражения легких может пройти от трех до пяти дней. Никишенков объяснил это появлением новых штаммов и здоровьем самого пациента. «Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст — это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции», — добавил врач.

Врач-инфекционист Николай Малышев подтвердил, что в настоящее время тяжелое течение коронавирусной инфекции развивается быстрее, чем в начале пандемии. Он добавил, что у вакцинированных практически не бывает тяжелого течения болезни.

Ранее Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему вакцинированные от Covid-19 могут заразиться коронавирусом.

По его словам, вакцинированные заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. Гинцбург объяснил, что новый штамм изменил характер взаимодействия с клетками и находится внутри них, поэтому вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител.

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