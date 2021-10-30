Продажи алкоголя в России выросли на 60% перед нерабочими днями

В России зафиксировали резкое повышение продаж алкогольных напитков перед нерабочими днями, сообщает издание »Коммерсантъ».

По информации издания, выручка алкогольных магазинов в Москве выросла на 70% по сравнению с прошлой неделей, а федеральные сети зафиксировали рост продаж спиртного на 50–60%. Представители «Азбуки вкуса» сообщили, что продажи алкоголя в их сети увеличились на 59,2%. В «Ленте» рассказали о 50%-ом росте спроса на спиртные напитки.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев заявил, что на повышенный спрос алкоголя в повлияло объявление длинных нерабочих дней, а также информация о возможном закрытии алкомаркетов. Он напомнил, что похожая ситуация была весной, когда началась первая волна коронавируса.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

При этом главам регионов глава государства разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. У них была возможность объявить нерабочими дни до 30 октября. Также руководители регионов могут продлить их после 7 ноября.