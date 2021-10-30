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На Украине заявили, что Гоголь «сошел с ума» из-за русского языка

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Экс-депутат Рады, украинская националистка Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и скончался из-за русского языка. Соответствующее заявление она сделала в эфире YouTube-канала ISLND TV.

Политик указала, что литератор является очень трагической личностью в украинской культуре. Она отметила, что Гоголь «сошел с ума» и «в гробу перевернулся», поскольку в его работах присутствовало противоречие между формой и содержанием.

«Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — сказала бывший парламентарий.

Фарион добавила, что Гоголь раздражал ее «на генном уровне», так как она не могла понять, почему «украинец пишет на русском языке».

Ранее глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Гоголь «на самом деле» является украинским литератором, но российская пропаганда «присвоила» его себе. По его словам, «записали» автора в русские лишь за то, что он писал на русском языке и жил в Санкт-Петербурге.

До этого сообщалось, что Национальный союз писателей Украины (НСПУ) в своих изданиях решил прекратить публикацию книг авторов из России, Белоруссии, Сербии и Китая.

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