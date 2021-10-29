Защитники животных просят наказать Германа Стерлигова за «садистское» убийство быка

«Голоса за животных» пожаловались в МВД на предпринимателя Германа Стерлигова за жестокое убийство быка и просят провести проверку, сообщила «Газете.Ru» пресс-секретарь общественной организации Людмила Зайцева.

«Поводом для заявления стало видео, опубликованное на странице под именем «Герман Стерлигов» в социальной сети «ВКонтакте» 26 августа, где два человека, предположительно, под руководством бизнесмена убивают быка. На кадрах отчетливо видно, что они проявляют неоправданную, садистскую жестокость, демонстрируя это неограниченному кругу лиц и тем самым бросая вызов обществу. В этом выражается хулиганский мотив совершения преступления, которое выходит за рамки убоя животных, отмечается в заявлении нашей организации, направленном в МВД по Московской области», — пояснила Зайцева.

В общественной организации предположили, что действия на видео происходят в Слободе Стерлигова в Подмосковье.

«В соответствии с ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса РФ, жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, образует состав преступления. Кроме того, на видео убийство совершается группой лиц, с применением садистских методов и публичной демонстрацией в интернете. Примечательно, что на просмотр видео, которое репостят подписчики страницы «Герман Стерлигов», не стоят возрастные ограничения, то есть запись могут посмотреть в том числе дети», — обратили внимание «Голоса за животных».

Защитники животных предполагают, что в видео есть также признаки нарушения санитарно-ветеринарных норм убоя животного, о чем направлено еще одно заявление — в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Обычно насилие над сельскохозяйственными животными воспринимается как норма и в большинстве случаев скрыта за стенами ферм. Цель нашей организации — сделать боль этих существ видимой для общества и добиться принятия закона в их защиту», — пояснила председатель организации «Голоса за животных» Динара Агеева.

Ранее стало известно, что полиция поймала депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области, в регионе охота запрещена.