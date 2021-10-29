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«Растение-пенис» впервые за 20 лет зацвело на территории Европы

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plantwithroos/TikTok

В ботаническом саду в Нидерландах впервые за 20 лет зацвел редкий цветок, который называют «растение-пенис». Такое название представитель флоры получил из-за своего внешнего вида, пишет издание The Science Times.

Научное название растения — Amorphophallus decus-silve. По словам ботаников, это только третий раз, когда цветок, привезенный из Индонезии, начал цвести в Европе. В результате процесса из цветка вырос початок длиной 50 сантиметров.

Само цветение длилось всего два дня, хотя растение выращивали шесть лет. За два дня специалисты собрали пыльцу, которая понадобится им для дальнейших исследований.

«Растение-пенис» также отличается своим неприятным запахом, который сигнализирует о скором цветении и привлекает насекомых.

Ранее на борту МКС впервые зацвел перец, выращенный американским астронавтом Меган МакАртур.

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