Голикова заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации в 13 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 13 регионах страны ухудшилась эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно показателям тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф, отрицательная динамика по коронавирусу с 22 по 29 октября установлена в Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, а также в Кабардино-Балкарии, на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Марий Эле, в Северной Осетии и в Приморском крае.

Ранее 29 октября стало известно, что в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки, скончались 1163 человека. При этом за день выявлено 39 849 случаев заражения коронавирусом, вылечились от болезни 30 462 пациента.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 236 220 человек, выздоровели 7 302 515.